بالصور – الألوان الجديدة لسماعات ابل Powerbeats Pro !

سماعات ابل Powerbeats Pro هي أحد أهم وأفضل السماعات اللاسلكية في السوق وتعتبر بديلاً لسماعات AirPods. ابل قامت بالكشف عن عدة ألوان جديدة لها لتناسب جميع الأذواق.

الألوان الجديدة لسماعات ابل Powerbeats Pro هي أربعة ألوان تشمل اللون الأزرق الفاتح والأحمر والأصفر بالإضافة إلى اللون الوردي.

إصدارات السماعات بالألوان الجديدة تطابق الإصدارات السابقة من جميع النواحي مثل عمر البطارية الذي يدوم حتى 9 ساعات في الشحنة الواحدة، وحتى 24 ساعة إجمالية بالاستعانة بعلبة الشحن.

السماعات تحتوي على شريحة H1 من أجل تسهيل عملية الارتباط اللاسلكي بالأجهزة عبر البلوتوث وكذلك من أجل ميزة Hey Siri للاستجابة للأوامر الصوتية.

يمكن القول بأن سماعات Powerbeats Pro مخصصة أكثر للرياضيين لأنها تحمل تصميماً يجعلها أكثر التصاقاً بالأذن حتى مع الحركة الكثيفة، وكذلك تدعم معيار IPX4 من أجل مقاومة الماء والعرق وهي أيضاً ميزة هامة للرياضيين.

سعر سماعات ابل Powerbeats Pro هو 250 دولار أمريكي ما يجعلها في نفس الفئة السعرية مع سماعات AirPods Pro مع العلم أن الأولى تفتقد إلى خاصية إلغاء الضوضاء Noise Cancellation.

الألوان الأصلية للسماعات هي الأسود والبني والعاجي والأزرق الداكن وبإضافة الألوان الجديدة يصبح الإجمالي ثمانية ألوان مختلفة بخلاف سماعات AirPods ذات اللون الأبيض فقط.

التصميم المختلف والتنوع في الألوان وعمر البطارية الأطول في الشحنة الواحدة كلها مزايا تجعل من تلك الساعات خياراً مفضلاً للكثير من الأشخاص وبخاصة هواة ممارسة التمارين الرياضية.