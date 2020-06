الملكة اليزابيث.. أول ظهور لها منذ إغلاق «كورونا»

ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لأول مرة منذ إغلاق البلاد قبل 10 أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي تمتطي حصانا في قلعة وندسور.

ويعتقد أن قلعة وندسور هي المقر الملكي المفضل للملكة البالغة من العمر 94 عاما، وقد تم تصويرها خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي على ظهر حصان، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعد الملكة إليزابيث من محبي الخيول ومن المولعين بسباقاتها وركوبها، لكنها لم تعد على ما يبدو تمارس هذه الرياضة كما كان سابقا.

وارتدت ملكة بريطانيا منديلا ملونا على رأسها مع سترة وقفازات، وذلك للاستمتاع بالطقس المشمس في قلعة وندسور، في ظل الإغلاق المفروض في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث لا تصطحب أي من حراساها أو مساعديها إلى اسطبلات الخيول، وهو إجراء احترازي لتجنب عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تم التقاط آخر صورة للملكة إليزابيث، بعد انتقالها من قصر باكنغهام إلى منزلها في قلعة وندسور، في 19 مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تخرج للعلن إلا من خلال الصور التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية، الأحد.

