بينها مدينة عربية.. أكثر مدن لديها ناطحات السحاب

ناطحات السحاب هي مبان شاهقة الارتفاع عادة ما يصل ارتفاعها إلى 100 متر أو أكثر، ويُعدّ برج كرايسلر في منطقة مانهاتن الأمريكية والذي تم بناؤه في عام 1930 أول ناطحة سحاب في العالم.

ونشرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، قائمة بالمدن التي تمتلك أكبر عدد من ناطحات السحاب، وتصدرت القائمة مدينة هونغ كونغ العاصمة، والتي تضم 1453 ناطحة سحاب، أشهرها مركز التجارة الدولية ويبلغ ارتفاعه 484 مترًا.

وفي المركز الثاني تأتي مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تمتلك 822 ناطحة، أبرزها مركز التجارة العالمي الذي يبلغ ارتفاعه 407 مترًا.

وفي المركز الثالث تأتي مدينة شنزن الصينية بإجمالي 570 ناطحة سحاب، أهمها مركز Ping An الدولي للتمويل أطول مبنى في المدينة ورابع أطول مبنى في العالم ويصل ارتفاعه إلى 599 مترًا.

ومبنى KK100 الذي تم تصميمه بطريقة انسيابية ترمز إلى النافورة، و مبنى Shun Hing Square ويحمل الرقم القياسي في كونه أنحف ناطحة سحاب في العالم. وفي المركز الرابع جاءت طوكيو عاصمة اليابان بـ 560 ناطحة، وخامسًا سنغافورة العاصمة بإجمالي 507 ناطحة سحاب.

ووهان الصينية التي خرج منها فيروس كورونا مؤخرًا، في المركز السادس وهي ثاني مدينة صينية في قائمة العشرة الاوائل، وتحتوي على 393 ناطحة، وسابعًا بانكوك عاصمة تايلاند ويبلغ عدد ناطحات السحاب فيها 390.

أما المركز الثامن احتلته إمارة دبي من الإمارات العربية المتحدة، وهي المدينة العربية الوحيدة في القائمة حيث يوجد فيها 346 ناطحة سحاب.

أما تاسعًا فجاءت شيكاغو الأمريكية بإجمالي 330 ناطحة، وعاشرًا وأخيرًا مدينة جوانزو الصينية وهي ثالث مدينة صينية في القائمة تحتوي على 320 ناطحة.

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