صورة توقف عمل هواتف اندرويد بشكل كامل عند وضعها كلخفية! ما هي التفاصيل والأسباب؟

الهواتف الذكية هي مجرد منتجات تقنية تستخدم أنظمة تشغيل ومكونات داخلية ليست محصنة ضد الهجمات والمشاكل، لكن لعل أغرب السيناريوهات التي ظهرت في الفترة السابقة هي تلك الخلفية التي توقف عمل هواتف اندرويد بمجرّد وضعها كخلفية للهاتف! الأمر قد انتشر كالنار في الهشيم وها نحن نوضّح لكم كافة تفاصيل القصة.

صورة توقف عمل هواتف اندرويد بشكل كامل عند استخدامها كخلفية!

ظهرت صورة على الإنترنت ملتقطة بكاميرا نيكون D850 الاحترافية، وهي مجرّد صورة جمالية تأتي بدقة 6144*3950 وبمساحة 4.67 ميجابايت ولا يوجد بها أي اختلاف بالمقارنة مع أي صورة أخرى تقليدية، لكن مستخدمي هواتف أندرويد وخصوصًا هواتف سامسونج وون بلس قد صرّحوا أنه وبمجرد استخدام هذه الصورة كخلفية فالهاتف يتوقّف عن العمل بصور مختلفة، فإما يعيد تشغيل نفسه باستمرار دون توقف أو يقوم بفتح وإغلاق شاشة القفل بشكل مستمر دون توقف أيضًا، ولاحقًا أكد مستخدمي هواتف بيكسل تعرضهم لنفس المشكلة.

الصورة التالية هي الصورة التي نتحدّث عنها، ولا تقلق فعند مشاهدتها من على المتصفح أو التطبيق أو حتى تحميلها ومشاهدتها من خلال معرض الصور فهذا لا يسبب أي ضرر، لكن إحذر، فإن قمت بتعيينها كخلفية لتتأكد بنفسك فستقع في نفس المشكلة لذلك فنحن لا ننصح أو ندعو بأي شكل لتجربة الأمر.

طبقًا لأحد المختصين فالمشكلة كلها تأتي بسبب نوعية الألوان المستخدمة في الصورة، وهي التي يفشل هاتفك الذكي في معالجتها بشكل صحيح وهو ما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، كذلك فقد ثبُت أنه وبمجرد تغيير ألوان الصورة وتعديها بشكل مناسب فهي لا تشكّل أي ضرر، وفيما يلي تجربة حيّة للأمر:

كذلك وفيما يلي نشارككم فيديو حيّ لهاتف قد أصيب بنفس المشكلة، وهو وكما يظهر لنا أحد هواتف سامسونج الحديثة:

هل هناك حل لهذه المشكلة؟

في حالة أنك قد وقعت في هذه المشكلة بسبب إرسال أحد أصدقائك ذوي حس الفكاهة العالي لهذه الصورة واستخدامك لها كلفية فنعم هناك حلّين متعارف عليهم في الوقت الحالي، وهم كالتالي:

• عند إعادة تشغيل الهاتف لنفسه قم بسحب شريط الإشعارات بسرعة قبل أن يعيد التشغيل وقم بالضغط على أيقونة الإعدادات Settings وهو ما سينقلك إلى منطقة الإعدادات في الهاتف، ومن هناك يمكنك تغيير الخلفية لكن عليك أن تفعل هذا بأقصى سرعة ممكنة.

• الحل الثاني عند إعادة تشغيل الهاتف هو فتحه في الوضع الآمن Safe Mode، وذلك من خلال الضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت في نفس الوقت، وبمجرد فتح الهاتف في الوضع الآمن وظهور كلمة Safe Mode بالجانب السفلي للشاشة قم بتغيير الخلفية ومسحها.

• الحل الثالث والأصعب علينا جميعًا هو القيام بعمل Reset للهاتف بالكامل، وللأسف في حالة أن الحلول السابقة لم تنجح معك فسيكون هذا الحل إجباريًا حسبما نعرف حتى الآن!

لا تقم بمشاركة هذه الصورة مع أصدقائك حتى ولو بغرض المزاح، كذلك تجنّب تنصيبها كخلفية حتى ولو بداعي الفضول هذا إن كنت لا تريد أن تقحم نفسك وهاتفك في مشاكل أنت في غنى عنها! شاركنا الآن في التعليقات، ما رأيك في الأمر؟ وهل تظن أنها مشكلة كبيرة أم مجرد أزمة عابرة؟