بريطانيا تضع الأبقار على رأس قائمة أخطر الحيوانات

شهدت بلدة إيفيسكار التابعة لمنطقة إنغلتون الواقعة في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا حادثة مؤسفة أودت بحياة مُسنّ بريطاني، في حين أُصيبت زوجته بجروح خطيرة.

حيث باغت قطيع من الأبقار الرجل المسن البالغ من العمر 82 وزوجته البالغة من العمر 78 عاما وهاجمهما أثناء سيرهما في المنطقة.

وأدى الحادث لوفاة الرجل المسن بشكل مباشر، في حين استطاعت خدمات الطوارئ نقل الزوجة إلى مستشفى لانكستر الملكي باستخدام الإسعاف الجوي، بعدما تعرضت لرضوض شديدة في كافة أنحاء جسدها.

من جانبها قالت السلطة التنفيذية للصحة والسلامة في البلاد إن حوادث هجوم الأبقار على البشر في بريطانيا شائعة للغاية، وأن عمال المزارع والمشاة هم أكثر الأشخاص المعرضين لهذه الحوادث، وهذا ما دفعها لوضع الأبقار على رأس قائمة أخطر الحيوانات الموجودة في بريطانيا.

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