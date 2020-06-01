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بريطانيا تضع الأبقار على رأس قائمة أخطر الحيوانات

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدة إيفيسكار التابعة لمنطقة إنغلتون الواقعة في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا حادثة مؤسفة أودت بحياة مُسنّ بريطاني، في حين أُصيبت زوجته بجروح خطيرة.

حيث باغت قطيع من الأبقار الرجل المسن البالغ من العمر 82 وزوجته البالغة من العمر 78 عاما وهاجمهما أثناء سيرهما في المنطقة.

وأدى الحادث لوفاة الرجل المسن بشكل مباشر، في حين استطاعت خدمات الطوارئ نقل الزوجة إلى مستشفى لانكستر الملكي باستخدام الإسعاف الجوي، بعدما تعرضت لرضوض شديدة في كافة أنحاء جسدها.

من جانبها قالت السلطة التنفيذية للصحة والسلامة في البلاد إن حوادث هجوم الأبقار على البشر في بريطانيا شائعة للغاية، وأن عمال المزارع والمشاة هم أكثر الأشخاص المعرضين لهذه الحوادث، وهذا ما دفعها لوضع الأبقار على رأس قائمة أخطر الحيوانات الموجودة في بريطانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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