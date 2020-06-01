قائد طائرة مُصاب بكورونا يُحرج السلطات الهندية

اضطرت طائرة ركاب هندية متجهة من مطار نيودلهي نحو العاصمة الروسية موسكو للعودة من منتصف الطريق بعدما أكدت الفحوصات إصابة كابتن الطائرة بفيروس كورونا.

ووقعت الحادثة يوم 30 مايو الماضي، فبعد أن أقلعت الطائرة اكتشفت السلطات المختصة إصابة كابتن الطائرة بفيروس كورونا، وبأنه حصل على نتيجة اختبار سلبية بالخطأ.

وعلى الفور قامت السلطات المختصة في مطار نيودلهي بالتواصل مع كابتن الطائرة وطلبت منه العودة بها.

واستجاب كابتن الطائرة لطلب السلطات المختصة وعاد بطائرته رغم قطعه لنصف الطريق ودخوله أجواء أوزباكستان.

وفتحت الهيئة العامة للرقابة والتحليل في الهند تحقيقا عاجلا بالقضية، وأكدت أن التحقيق لن يشمل هذه الحالة فقط، بل سيتم التركيز على جميع الحالات السابقة لاكتشاف الأخطاء التي حدثت أثناء تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة.

يذكر أن بروتوكولات الأمان المتبعة في المطارات العالمية تقضي بإجراء فحوصات لطواقم الطائرة قبل وبعد السفر.

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