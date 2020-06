مشروع نقل البيانات يتيح الآن نقل الصور والفيديوهات من فيسبوك لجوجل! ما هي التفاصيل؟ وكيف تقوم بذلك؟

بياناتنا كمستخدمين هي واحدة من أهم ممتلكاتنا التقنية، وهذه البيانات والمعلومات عند الحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي تتركز في الصور والفيديوهات الخاصة بنا والتي قمنا بمشاركتها على مدار استخدامنا للهواتف التقنية! وهذا ما أدى إلى ظهور مشروع Data Transfer Project والذي يساهم بأكثر من شكل في أمان البيانات وسهولة حفظها، فما هي تفاصيل هذا المشروع؟ وكيف تستفيد منه الآن؟

مشروع نقل البيانات Data Transfer Project ومن يقف خلفه

مشروع نقل البيانات هو مشروع حر ومفتوح المصدر تم تأسيسه للمرة الأولى في العام 2018، وهذا المشروع يهدف بكل بساطة إلى إتاحة ميزة نقل البيانات بمختلف أنواعها بين الخدمات الرئيسية التي نستخدمها جميعًا على الإنترنت، وهذا المشروع في الوقت الحالي يضم مساهمين في منتهى الأهمية وهم فيسبوك،تويتر، مايكروسوفت، جوجل وأبل!

المشروع يهدف لأن يتيح لك نقل بياناتك من أي خدمة تابعة لأي منصة من المنصات المشاركة في المشروع ومنها الشركات السابق ذكرها إلى جانب شركات أخرى عديدة مختلفة الحجم، وبهذا يمكنك -وعلى سبيل المثال- أن تنقل كافة صورك وملفاتك وبياناتك من جوجل إلى أبل والعكس بهدف تجربة هاتف جديد من الشركة أو ما شابه! لكن المشروع في الوقت الحالي لازال في مراحله الأولى، لكن هذه المراحل قد أخرجت لنا أول ميزة يمكننا الاعتماد عليها وتجربتها بشكل فعلي، وهي ميزة نقل صورك وفيديوهاتك الخاصة مباشرة من فيسبوك إلى خدمة صور جوجل وذلك ليكون لديك نسخة احتياطية منها من ناحية ومن ناحية أخرى لترسيخ مبدأ وهدف المبادرة بتسهيل نقل البيانات أيًا كان السبب.

كيفية نقل كافة صورك وفيديوهاتك من فيسبوك لخدمة صور جوجل

الأمر هنا بسيط ولا يحتاج منك سوى أن يكون لديك حساب على خدمة صور جوجل وجميعنا يملكه بالفعل، وكل ما تحتاج فعله هو الولوج لخيار “Transfer a copy of your photos or videos” أو “نقل نسخة من صورك وفيديوهاتك على فيسبوك” ولكي تصل للخيار فعليك باتباع الخطوات التالية:

1- من خلال هاتفك الذكي أو المتصفح توجّه إلى الإعدادات من خلال الضغط على خيار Settings & Privacy أو الإعدادات والخصوصية ومن ثم الضغط على Settings لتصل للصفحة الرئيسية للإعدادات:

2- الآن عليك بالتوجّه للخيار السابق ذكره وهو كالتالي سواء على الهاتف الذكي أو المتصفّح، والخطوات هي نفسها أيًا كان الجهاز الذي تستخدمه:

3- بمجرّد الدخول لهذا الخيار ستجد أن الصفحة توضّح لك بعض المعلومات ومن ثم تطلب منك اختيار الخدمة التي تريد نقل صورك أو فيديوهاتك عليها، وعلى كل حال فلا يوجد لدينا خيار في الوقت الحالي سوى صور جوجل، لكن لاحظ أن أبل ومايكروسوفت ضمن المشروع، لذلك فقد نجد لاحقًا خيار لنقل الصور لمنصاتهم السحابية وهي آي-كلاود و ون درايف:

4- بمجرّد اختيارك لمنصة صور جوجل ستجد الموقع يسألك ما إذا كنت تريد نقل صورك Photos أم فيديوهاتك Videos، هنا اختر ما تريد نقله، ويمكنك أن تكرر الخطوات لمرتين لنقل الصور والفيديوهات كلصا على حدة:

5- الآن سيفتح لك الموقع أو التطبيق صفحة لتوافق على استخدام حساب جوجل الخاص بك، والخطوات هنا سهلة وتقليدية تمامًا كما هو الحال مع استخدام جوجل لتسجيل الدخول لأي خدمة أو تطبيق:

6- بعد موافقتك على الربط بين فيسبوك وحساب جوجل الخاص بك ستعود مرّة أخرى لفيسبوك ويطلب منك فيسبوك للمرة الأخيرة الموافقة على عملية النقل، وبمجرد موافقتك ستتم عملية النقل بشكل تلقائي وسريع:

ما رأيك إذن؟ وهل تهتم لهذه الخدمة؟ شاركنا الآن في التعليقات، كذلك شاركنا المميزات التي تتمنى تواجدها في هذه الخاصية.