جديد HP.. خوذة واقع افتراضي بمواصفات مميزة

أثمر التعاون بين شركة HP الأمريكية، وشركتي مايكروسوفت وValve عن خوذة واقع افتراضي جديدة بمواصفات مميزة أُطلق عليها اسم HP HP Reverb G2 VR.

وستأتي الخوذة الجديدة بشاشات LCD بدقة 2160*2160 بيكسل لكل عين، وشريط RGB كامل.

وأكدت الشركة الأمريكية أن دمج هذه الشاشات سيوفر 9.3 مليون بيكسل، مما يجعل البيكسلات الموجودة في هذه الشاشة أكثر بـ 2.5 مرة من البيكسلات الموجودة في خوذة Oculus Rift S.

وزودت الشركة الأمريكية الخوذة الجديدة بعدسات متقدمة، ومكبرات صوت بجودة عالية صممت من قبل شركة Valve، وHMD.

وأكدت شركة HP أن الخوذة الجديدة ستمنح المستخدمين تجربة جديدة وفريدة من نوعها.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح خوذتها الجديدة في الأسواق في خريف العام الجاري بسعر 599 دولارا أمريكيا.

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