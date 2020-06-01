أوبو تعزز حضورها بسوق الهواتف بجهازين مميزين

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Oppo Reno 4 Pro، وOppo Reno 4.

وسيعمل الهاتف Oppo Reno 4Pro بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، بسرعة 2.4GHZ، وكرت شاشة Adreno 620، وواجهة Color Os 7.1 التي ترتكز على نظام التشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.55 بوصة وجودة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 65 واط.

أما بالنسبة للهاتف Oppo Reno 4 فسيأتي بمواصفات مماثلة للهاتف السابق باستثناء الشاشة التي ستأتي بحجم أصغر يصل إلى 6.43 بوصة، واقتصار الذاكرة العشوائية على سعة 8 غيغا بايت، واختلاف دقة الكاميرا الخلفية التي ستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، 2 ميغا بيكسل للثالثة.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتفين الجديدين في الأسواق، ولا عن سعرهما.

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