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هل يقضي المُكيف على فيروس كورونا؟

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة سوري الأمريكية ازدياد فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأماكن المغلقة التي لا يتم تجديد الهواء فيها باستمرار.

وقال الباحثون إن ركود الهواء في الغرفة المغلقة يزيد من خطر إصابة الأشخاص الموجودين فيها بالفيروس في حال ظلوا فيها لفترة طويلة.

وأكد الباحثون على أن تهوية الغرفة، وتشغيل مراوح العادم في المنازل وأماكن العمل يعمل على تحسين التهوية ويقلل من خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال العلماء إن تشغيل المكيف طوال النهار يساهم لحد كبير في تنقية الهواء الموجود في الغرفة بشرط تنظيف الفلتر بشكل مستمر، وفتح النوافذ ولو لمدة قليلة خلال النهار لدخول هواء جديد للغرفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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