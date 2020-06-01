تأجيل مهرجاني قرطاج والحمامات لأول مرة في التاريخ

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس عن تأجيل مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين للعام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس خاصة والعالم عامة.

ويعد هذا التأجيل هو الأول من نوعه للمهرجانين الشهريين منذ إطلاقهما، فلم يشهد مهرجان قرطاج الذي تأسس عام 1964، ومهرجان الحمامات الذي تأسس عام 1966 أي تأجيل في النسخ السابقة.

ولم تحدد الوزارة الموعد الجديد للمهرجانين، ولكنها أكدت إقامتهما في العام 2021 في حال تمت السيطرة على الفيروس الفتاك.

من جهة أخرى أكدت الوزارة استئناف أنشطة الجمعيات الثقافية ومتعهدي الحفلات العامة والخاصة بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

وقالت إن استئناف الأنشطة في الأماكن المغلقة سيبدأ من 14 يونيو الجاري، على ألا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين في المكان 30 شخصا.

في حين ستعود الأنشطة في الأماكن المفتوحة يوم 15 يوليو القادم، بشرط ألا يزيد الحضور عن 1000 شخص، مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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