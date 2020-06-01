يوتيوب يحصل على ميزة تُسهّل تصفح الفيديوهات

أطلقت شركة يوتيوب الأمريكية بشكل رسمي ميزة الفصول التي قامت باختبارها خلال الفترة الماضية وأثبتت نجاحها.

وتهدف ميزة الفصول لتسهيل مهمة المستخدم في تصفح مقاطع الفيديو، حيث سيظهر للمستخدم على شريط الفيديو الأحمر المقاطع التي قسم إليها الفيديو، وهذا ما سيساعده على الانتقال بكل سهولة للجزء الذي يرغب بمشاهدته.

وقالت الشركة الأمريكية إن هذه الميزة مناسبة لمشاهدة الفيديوهات الطويلة، حيث يمكن لصاحب القناة تقسيم المحتوى الذي قدمه لفصول محددة تساعد المستخدمين على مشاهدة ما يرغبون به من المقطع دون أن يضطروا لمشاهدته بالكامل.

وأوضحت يوتيوب أن هذه الميزة ستكون اختيارية، حيث سيكون بإمكان صاحب المحتوى تقسيم الفيديو إلى مقاطع أو عدم تقسيمه.

وطلبت يوتيوب من أصحاب القنوات الراغبين بتطبيق ميزة الفصول في قنواتهم تقسيم الفيديو إلى 3 مقاطع على أقل تقدير، على ألا تقل مدة الفصل الواحد عن 10 ثواني.

يذكر أن ميزة الفصول ستتاح خلال الأيام القادمة بشكل تدريجي لمستخدمي منصات، أندرويد، آبل، وويب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية