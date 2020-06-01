كيف أصبحت حفلات الزواج في إيطاليا بزمن كورونا؟

قررت الحكومة الإيطالية إعادة فتح الكنائس وصالات الأفراح أمام الراغبين بإقامة حفلات زواجهم بعد تراجع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وفرضت الحكومة مجموعة من القيود والضوابط على حفلات الزواج التي ستقام خلال الفترة القادمة، لضمان سلامة جميع المشاركين في الحفل، ولمنع انتشار الوباء مجددا.

وحددت عدد المدعوين للحفل بـ 200 شخص كحد أقصى، وفرضت على جميع الحضور ارتداء الكمامات، وسمحت للعروسين بإحضار مصوريْن فقط.

وأكدت الحكومة أن جميع الحضور سيخضعون لقياس درجة الحرارة، وإجراءات تعقيم الأيدي، كما ستترك أبواب الكنائس مفتوحة مع وضع معقمات عندها لكي لا يلمس المدعوون مقابض الأبواب.

بالإضافة إلى ذلك سيتم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين المدعوين داخل الكنيسة، وسيسمح للعروسين بنزع الكمامة بشرط البقاء على مسافة مترين من الكاهن.

كما بدأت صالات الأفراح بإجراء تجهيزاتها لحفلات الزفاف الجديدة، حيث سيتم فرض مسافة أمان بين الطاولات.

يذكر أن إيطاليا خففت من إجراءات العزل التي فرضت على البلاد لأكثر من شهرين بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا.

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