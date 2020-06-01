“مضخة قلب” تُعالج أمراضاً ناتجة عن كورونا

أعلنت شركة أبيوميد الأمريكية موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام مضخة القلب الغازية “إيمبيلا أر بي”، التي تنتجها الشركة، لعلاج أمراض أخرى ناتجة عن فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن المضخة ستستخدم بشكل خاص لعلاج المصابين بفشل بوظائف الجزء الأيمن من القلب، الناجمة عن إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت الشركة ثقتها بقدرة الجهاز على تقديم معالجة للبطين الأيمن لأنه ينشط من حركة الدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في البطين الأيمن.

من جانبه، أكد مدير إدارة دعم الدورة الدموية بشكل آلي في مستشفى سانت جونس، أهمية الاكتشاف المبكر لاختلال وظائف البطين الأيمن، من أجل تركيب مضخة القلب الغازية لهم، وإنقاذ حياتهم.

يذكر أن جهاز “إيمبيلا أر بي” حصل على الموافقة الرسمية في العام 2017 لاستخدامه في علاج الفشل في وظائف البطين الأيمن بعد جراحات القلب.

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