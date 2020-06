المغرب.. تطبيق لتتبع إصابات كورونا

أطلق وزارة الصحة المغربية، الاثنين، تطبيقاً على الهواتف الذكية يُتيح تتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بشرط أن يكون استعماله طواعية.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن تطبيق “وقايتنا” يتيح “إشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19، في غضون 21 يوما بعد هذه المخالطة”.

ونوهت الوزارة إلى أن استعمال التطبيق الذي يعتمد تقنية البلوثوت “طوعي محض”، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن حملة واسعة “لتشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية” من الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويسعى المغرب إلى مواجهة تفشي الجائحة بفرض حجر صحي منذ 20 مارس، وإلزام وضع الكمامات بالنسبة للمرخص لهم بالتنقل.

وتم تمديد الحجر الصحي حتى 10 يونيو، الأمر الذي أثار ردود فعل متحفظة بالنظر لكلفته الاقتصادية الباهظة، فيما استُأنفت بعض الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بدءاً من الأسبوع المنصرم.

