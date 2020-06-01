بعد ضجة كبيرة.. هنيدي يكشف سبب غيابه عن جنازة حسني

أثار غياب الفنانين عن جنازة الفنان حسن حسني ضجة كبيرة في الشارع المصري، دفعت بعض الفنانين للرد على المنتقدين وتوضيح أسباب الغياب.

وكشف النجم محمد هنيدي أسباب غيابه عن جنازة الفنان الراحل من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر ردا على تغريدة نشرتها إحدى المغردات التي اتهمته بالتقصير عن أداء واجبه بالتعزية.

وقال هنيدي إن الفنان الراحل بمقام والده، وأنه كان يرغب بحضور الجنازة، ولكن قيامه بتركيب دعامة في القلب قبل يومين من رحيل النجم الكبير منعه من أداء الواجب، لأن الأطباء منعوه من الحركة.

وطالب هنيدي المغردة بحذف التغريدة، وأن تكون حسنة النية، ولا تحكم على الأشخاص من الظاهر.

يذكر أن محبي هنيدي تعاطفوا معه بشكل كبير، وطالبوه بعدم تبرير موقفه، وتمنوا له الشفاء العاجل.

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