منوعات

بعد ضجة كبيرة.. هنيدي يكشف سبب غيابه عن جنازة حسني

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار غياب الفنانين عن جنازة الفنان حسن حسني ضجة كبيرة في الشارع المصري، دفعت بعض الفنانين للرد على المنتقدين وتوضيح أسباب الغياب.

وكشف النجم محمد هنيدي أسباب غيابه عن جنازة الفنان الراحل من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر ردا على تغريدة نشرتها إحدى المغردات التي اتهمته بالتقصير عن أداء واجبه بالتعزية.

وقال هنيدي إن الفنان الراحل بمقام والده، وأنه كان يرغب بحضور الجنازة، ولكن قيامه بتركيب دعامة في القلب قبل يومين من رحيل النجم الكبير منعه من أداء الواجب، لأن الأطباء منعوه من الحركة.

وطالب هنيدي المغردة بحذف التغريدة، وأن تكون حسنة النية، ولا تحكم على الأشخاص من الظاهر.

يذكر أن محبي هنيدي تعاطفوا معه بشكل كبير، وطالبوه بعدم تبرير موقفه، وتمنوا له الشفاء العاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك