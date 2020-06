كورونا.. تسجيل 1399 إصابة في مصر و46 وفاة

انخفض عدد الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، اليوم الاثنين، بتسجيل 1399 حالة إصابة جديدة، مقارنة بتسجيل 1536 يوم الأحد، كما سجلت 46 حالة وفاة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان:

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1005 حالات وفاة.

وأضاف أن المحافظات الأعلى في معدل الإصابات هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات.

هذا وناشد المتحدث المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام، منذ مارس، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

