ابل تطلق تحديث iOS 13.5.1 لإصلاح مشكلات أمنية – تحديثات أخرى مهمة!

قامت ابل اليوم بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة لأجهزتها مثل تحديث iOS 13.5.1 لأجهزة الايفون و iPadOS 13.5.1 لأجهزة الايباد بالإضافة إلى تحديثات أخرى.

التحديثات الجديدة لا تحمل أية إضافات جديدة وإنما عبارة عن تحديثات أمنية لسد بعض الثغرات في النظام. لم تذكر ابل أية تفاصيل أخرى محددة في ملف التغييرات الخاص بكل تحديث.

بجانب تحديث iOS 13.5.1 و iPad 13.5.1 لأجهزة الايفون والايباد، هناك أيضاً تحديثات لساعة ابل watchOS 6.2.6 وتلفاز ابل وجهاز HomePod وكلها أيضاً تحديثات أمنية.

كما هي العادة يمكنك الآن تنزيل وتثبيت تحديث iOS 13.5.1 على الايفون أو الايباد عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update. أيضاً ربما يصلك إشعار عند توفر التحديث لجهازك إن لم تكن قد قمت بالتحديث. التحديث صغير الحجم نسبياً في حدود 80 ميجابايت (قد يختلف حجم التحديث بحسب الجهاز).

هذا التحديث يأتي بعد فترة قصيرة من إطلاق تحديث iOS 13.5 الذي أتي بعدة مميزات مثل دعم إشعارات التعرض لفيرس كورونا من التطبيقات الحكومية الرسمية، وتسريع فتح قفل الهاتف عند ارتداء الكمامة بالإضافة إلى مزايا أخرى مفصلة في هذا المقال.

هناك فرضية غير مؤكدة تقول بأن التحديثات الأمنية الجديدة مثل iOS 13.5.1 هي من أجل سد الثغرات أمام أدوات الجيلبريك، لذا إذا كنت من مستخدمي الجيلبريك عليك التريث قليلاً قبل التحديث.