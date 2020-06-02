تحديث iOS 14 القادم – أخبار سارة بخصوص دعم هواتف الايفون!

تحديث iOS 14 سوف يعمل كافة كافة هواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 13 الحالي وفقاً لتقرير أخير لموقع MacRumors نقلاً عن مصادر أخرى.

جدير بالذكر أن نسخة أولية من تحديث iOS 14 تم تسريبها قبل أشهر وتداولها بعض المهتمين بالشأن التقني لأسباب أمنية أو صحفية، ومنها جاءت الأخبار الخاصة بملاءمة تحديث iOS 14 لأجهزة الايفون.

هذه ليست المرة الأولى التي تردد فيها هذه الأخبار فقد سبق وأن نقل موقع iPhone Soft الفرنسي أخباراً مشابهة منذ فترة.

إذا سلمنا بصحة الأخبار المتداولة فإن تحديث iOS 14 سوف يدعم أجهزة الايفون الآتية:

ايفون 6s وايفون 6s بلس

ايفون 7 وايفون 7 بلس

ايفون 8 وايفون 8 بلس

ايفون X

ايفون XR

ايفون XS و XS ماكس

ايفون 11

ايفون 11 برو وايفون 11 برو ماكس

ايفون SE إصدار 2020

ايفون SE إصدار 2016

بالإضافة إلى أجهزة الايفون السابقة، سوف يدعم تحديث iOS 14 أيضاً جهاز الايبود تاتش الجيل السابع. لا معلومات حالية متوفرة حول دعم أجهزة الايباد وإذا كانت ابل ستدعم كافة الأجهزة العاملة iPadOS 13 أم ستسقط الدعم عن إصدارات قديمة منها.

من المنتظر الإعلان عن تحديث iOS 14 رسمياً خلال مؤتمر ابل للمطورين القادم WWDC 2020 نهاية شهر يونيو القادم بعدها سيصدر التحديث بشكل تجريبي، ولاحقاً هذا العام سيتم إطلاق النسخة النهائية لعامة المستخدمين في شهر سبتمبر بالتزامن مع الإعلان عن هواتف ايفون 12.