هل تعالج سامسونج عيوب نوت 10؟ إليك تفاصيل بطارية نوت 20 وأهم مواصفاته

لعل واحدة من الأمور التي أثارت تساؤلات عديدة حول سلسلة جالكسي نوت 10 وتحديدًا هاتف نوت 10 العادي وليس البلس هي سعة البطارية والتي أتت مع تضحيات عديدة خصوصًا في الهاتف الأضعف، لكن يبدو أن سامسونج على وشك أن تحل هذه المشكلة في بطارية نوت 20 وهذا بعدما تسرّبت معلومات البطارية وبعض المواصفات الخاصة بالهاتف، وفي هذا المقال نشارككم كافة التفاصيل.

بطارية نوت 20 تحصل على على تحسينات ملحوظة

طبقًا للتسريبات السابقة فهاتف جالكسي نوت 20 بلس سيأتي مع بطارية بسعة 4,500mAh وهي أكثر من مناسبة بالنسبة للمعدلات المتعارف عليها في الوقت الحالي هذا بالرغم من أن جالكسي S20 ألترا قد أتى مع بطارية بسعة 5,000mAh! لكن التساؤلات كانت تحيط بجالكسي نوت 20 العادي أكثر خصوصًا بعد ظهور شائعات تفيد بأنه سيأتي ببطارية بسعة 4,000mAh فقط.

اليوم وطبقًا للتسريبات الأخيرة عرفنا أن جالكسي نوت 20 العادي سيأتي مع بطارية بسعة 4,300mAh وهو تحسين كبير جدًا مقارنة مع جالكسي نوت 10 العادي! لكن هل هذه أفضل بطارية يمكنك أن تحصل عليها؟ الإجابة البسيطة والمختصرة هي لا، لكن من ناحية أخرى لا يمكننا أن نصف بطارية 4,300mAh بأنها صغيرة!

هذه المعلومة تميل أكثر لكونها مؤكدة أكثر من كونها تسريب مشكوك فيه، هذا حيث أن البطارية المستخدمة في جالكسي نوت 20 قد تم الكشف عن اسمها من خلال إحدى قواعد البيانات وهي بطارية تحمل الاسم الرمزي EB-BN980ABY وكما أسلفنا الذكر فهي تأتي بسعة 4,300mAh.

بالحديث عن سلسلة نوت 20 فالتسريبات الأخيرة قد أشارت إلى أن الهواتف الجديدة ستأتي بشاشات بقياس 6.7 بوصة و 6.9 بوصة على الترتيب، هذا في حين أن التصميم سيكون كما هو، هذا نظرًا لأن سامسونج بالفعل توصلت إلى تصميم رائع في جالكسي نوت 10 فلا داعي لتغييره! لكننا قد نشهد ألوان جديدة -مثل اللون بالأعلى- وقد نشهد تصميم مغاير قليلًا للكاميرات.

الهواتف الجديدة ستدعم بالتأكيد تردد 120Hz للشاشة وهي التي ستكون من نوع Dynamic AMOLED كحال هواتف سامسونج الرائدة، هذا بينما ستأتي الهواتف الجديدة مع معالج سنابدراجون 865 الرائد أو معالج إكسينوس 992 الجديد من سامسونج وهو الذي يقدّم أداء أفضل كثيرًا من معالج إكسينوس السابق، أيضًا فنحن سنرى هواتف نوت 20 بذواكر عشوائية بسعة 16 جيجابايت إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 45 وات!