قرود تُذهل السكان بتطبيّق إجراءات التباعد الاجتماعي

أذهلت مجموعة من القرود السكان في الهند، بتتطبق قواعد الابتعاد الاجتماعي بشكل مثالي ومنظر مثير وجميل وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحيث تم التقاط صور لمشهد مذهل مجموعة من القردة تجلس في صفوف مرتبة في جلسة غذاء على طريق أروناشال براديش، في الهند.

وشاركة وزيرة الاتحاد الهندي، كيرين رييجو 48 سنة، على منصة التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة مجموعة القرود المصطفة بشكل مثالي أثناء تناول وجبة البطيخ.

وقالت الوزيرة: بدلاً من القتال مع بعضها البعض، جلست القرود في صفين مستقيمين، على مسافة متساوية من بعضها.

وتابعة إن القردة تجسد مبادئ ”الابتعاد الاجتماعي“ التي تدعو إليها السلطات الصحية العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت رييجو: لقد لاحظنا، أنه يمكن للحيوانات أن تعلمنا العديد من الدروس الحيوية التي ربما فاتتنا

في عجلة حياتنا اليومية العادية.

وتم تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الإعجابات بتصرف القرود المثير للدهشة.

وعلق أحدهم: ”حتى القرود تفهم بشكل أفضل من البشر“.

