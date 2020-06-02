ظهور هاتف ون بلس Z أخيرًا على منصات اختبار الأداء – هل هو أفضل خيار متوسط؟

مرّ على إطلاق سلسلة هواتف ون بلس 8 أسابيع عديدة، لكن من الموضوعات التي كانت تشغل المجتمع التقني بشأن هذه السلسلة هو هاتف ون بلس Z والذي عُرف سابقًا باسم ون بلس 8 لايت، ونحن هنا نتحدث عن النسخة المتوسطة من هواتف ون بلس 8 والتي ستأتي أيضًا مع سعر منخفض، ومع مرور الوقت لم نسمع أي شيء عن الهاتف المتوسط المنتظر إلى أن ظهرت اليوم اختبارات أداؤه على منصة جيك بينش، إلى جانب تفاصيل عديدة متعلقة بالطبع.

ما هي مواصفات هاتف ون بلس Z المتوسط

ما يكشف عن المعلومات الجديدة هو إدراج اختبار أداء شامل لهاتف ون بلس Z على منصة اختبارات الأداء الموثوقة Geekbench، وهذا الاختبار لا يكشف لنا فقط عن أن الهاتف حقيقي وقادم في الطريق بل يكشف لنا أيضًا عن أهم مواصفات الهاتف وهو الذي حمل الاسم الرمزي OnePlus AC2003 ضمن اختبارات الأداء، مما يضع احتمالية لقدوم الهاتف باسم مغاير لاسم ون بلس Z، لكن وبعيدًا عن الاسم فالأهم هي المواصفات.

الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية والهاتف يعمل مع أندرويد 10 بالفعل، وقد حقق الهاتف 1955 نقطة ضمن اختبارات أداء الأنوية مجتمعة و 612 نقطة لاختبارات أداء النواة الواحدة، وبهذه المواصفات يمكننا أن نتوقع منافسة شرسة من ون بلس ضد هواتف هذه الفئة.

يُذكر أنه كان من المخطط لهاتف ون بلس Z أن يأتي مع معالج ميدياتك Dimensity 1000 الرائد، لكن لاحقًا علمنا أن ون بلس قد تفكر في التخلي عن هذا المعالج لصالح معالج ون بلس 765G -وهو الأضعف منه بالمناسبة- لكن وبناءًا على كل هذا ظهرت توقعات تفيد بأننا قد نرى هاتفين ون بلس Z واحد منهم مع معالج ميدياتك والثاني مع معالج كوالكوم!

ما رأيك؟ وهل قد تفكر في اقتناء الهاتف الجديد؟ علمًا أن التسريبات والتوقعات أشارت إلى أن سعره سيبدأ عند 300 دولار أمريكي، وهو تسعير ممتاز لهذه الفئة إن أخذنا في الاعتبار سمعة ون بلس الممتازة والمواصفات الداخلية المتناسقة التي يقدمها الهاتف.