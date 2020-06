«فيسبوك» تستقطب المستخدميّن بتطبيّق جديد

قررت شركة “فيسبوك” استقطاب عدد أكبر من المستخدمين بإعلانها عن تطبيق جديد يسهل التواصل أثناء عرض الأحداث المهمة عبر الشبكة العنكبوتية.

وتشير مواقع مختصة بشؤون التقنية إلى أن تطبيق Venue الجديد الذي طورته مجموعة NPE التابعة لـ “فيسبوك” يتميز عن باقي التطبيقات المخصصة لعرض الأحداث المباشرة بأنه سيوفر خصوصية أكبر وسيتيح للمستخدم إمكانية اختيار نوعية الأحداث والجمهور التي سيتفاعل معها.

وعلى سبيل المثال يمكن أن يستعمل هذا التطبيق من قبل الصحفيين أو الرياضيين لبث حدث رياضي أو سياسي معين عبر مجموعات بث خاصة تتعلق بهذا النوع من الأحداث، ويمكن لمنشئ المجموعة تحديد إمكانية التعليق والتفاعل على الحدث عند لحظات معينة من البث.

كما سيتلقى مستخدمو هذا التطبيق إشعارات خاصة تنبههم إلى أن حدثا معينا مرتبطا بالمواضيع التي تعنيهم أو تثير اهتمامهم يبث مباشرة عبر الإنترنت، وسيكون بإمكانهم التعليق عليه عبر شاشة إضافية تظهر على التطبيق بجانب شاشة البث.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق NPE التابع لـ “فيسبوك” كان قد أعلن مؤخرا عن عدة تطبيقات جديدة طورها، منها تطبيق Collab الذي استوحى فكرته من تطبيق TikTok.

