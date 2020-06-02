سامسونغ تطلق تلفزيونا ذكيا قابل للتدوير

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تلفاز ذكي مميز قابل للتدوير أطلقت عليه اسم Sero.

وسيأتي التلفاز الجديد بشاشة OLED كبيرة بمقاس 43 بوصة، ودقة عرض 4K.

ويتميز التلفزيون الجديد بإمكانية تدويره بشكل أفقي وعامودي، وهذا ما يجعله مناسبا للتطبيقات التي تدعم ميزة القصص والتصوير بالوضع الرأسي كإنستغرام وتيك توك، وسناب شات.

ويتيح التلفزيون الجديد المجال لهواتف غالاكسي المتوافقة معه لإمكانية تدوير الشاشة بشكل تلقائي من خلال النقر على إطارها، مما يساعد المستخدم على عرض محتوى الهاتف الذكي على التلفزيون.

أما بالنسبة لمستخدمي آيفون فيجب عليهم إلقاء الأوامر الصوتية للشاشة من خلال تطبيق SmartThing، ومن ثم تدوير التلفاز بشكل يدوي عن طريق تقنية Air Play2.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية تلفزيونها الجديد بحامل مع نظام مكبرات صوتية يحتوي على 4.1 قناة بقدرة 60 واط.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطرح التلفزيون الجديد بسعر باهظ للغاية يصل إلى 1999 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية