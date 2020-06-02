بوليوود تعلن وفاة أشهر ملحنيها بفيروس كورونا

فُجع الوسط الفني الهندي برحيل مُلحن بوليوود الأول واجد خان عن عمر يناهز 42 بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت مصادر مقربة من النجم الراحل أنه دخل المستشفى في مدينة مومباي بعد معاناته من مشاكل في الرئتين، وأثبتت الفحوصات التي أجريت له إصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ساهم بتدهور حالته الصحية بشكل كبير ووفاته بسكتة قلبية.

ونعى عدد كبير من مشاهير بوليوود كسلمان خان، سونو نيغام، المغنية الهندية بارينتيني، والممثل المشهور إميتاب باتشان الملحن الراحل من خلال منشورات قاموا بنشرها على حساباتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا من خلالها محبتهم لواجد خان، وأسفهم الكبير لرحيله المفاجئ عن العالم.

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