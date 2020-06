تسجيل صوتي يكشف تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كشف تسجيل صوتي عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، والتي أصيبت بفيروس كورونا، يوم 24 مايو الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى العزل.

نشرت وسائل إعلام رسالة صوتية للفنانة من غرفتها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية وهي تتحدث بصوت بدا عليه الإنهاك والتعب.

وقالت الجداوي في التسجيل: “أنا الحمد لله بتحسن ولكن ببطء، اتنفس شوية ولا استطيع التكلم كثيراً، نفسي قصير شوية.

وطالبت الفنانة المصرية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأوضحت أن الزيادة في معدل الإصابات قد يصعب الأمر على الدولة اقتصاديا في توفير العلاج اللازم، مشيدة بدور السلطات في العمل على تخطي الأزمة.

وأشارت إلى أن الدولة تقوم بما عليها فعله، موضحة: “الدولة عاملة حاجة عظيمة أوي، يا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم، يا ريت يخافوا ويعرفوا إن الموضوع صعب، والعلاج مكلف على الدولة”.

ودعت الناس للتفكير في الغد، وأنه في حال زيادة الحالات، قد يصعب الأمر على الدولة اقتصاديا أن توفر العلاج اللازم.

وكانت الجداوي أصيبت، قبل أسبوع، بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بالإسماعلية.

