“نتائج مُبشرة” لدواء مضاد لكورونا

أعلنت شركة “سيلتريون” الكورية الجنوبية استعدادها لإجراء تجارب سريرية على البشر لدوائها الواعد المضاد لفيروس كورونا الذي أعدته بالتعاون مع جامعة “تشونجبوك” خلال شهر يوليو المقبل.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن التجارب التي أجرتها على حيوانات النمس أظهرت تراجعا في الحمل الفيروسي يصل إلى 100 ضعف، وأن الدراسات التي جرت في المرحلة ما قبل السريرية أظهرت تحسناً في التعافي من أعراض سيلان الأنف، السعال، آلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج، في حين استغرق القضاء على التهابات الرئة 6 أيام.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية قيامها بتجارب إضافية على حيوانات الهامستر، والقرود قبل البدء بإجراء تجارب على سريرية على البشر.

وقال مصدر مسؤول في الشركة إنها تستعد لإجراء التجارب السريرية في كوريا أو خارجها، وأنها قادرة على إنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج الذي يعتمد على الأجسام المضادة فور التأكد من فعاليته.

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