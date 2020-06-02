شاب مولع بالأفاعي يلقى حتفه بلدغة

شهدت مدينة الخضراء الواقعة جنوب العاصمة الإسبانية مدريد حادثة مؤسفة للغاية راح ضحيتها شاب إسباني مولع بتربية الأفاعي.

حيث تعرض الشاب، الذي يملك أكثر من 27 ثعبانا من أنواع مختلفة، للدغة أفعى سامة من نوع الحريا الخطيرة أثناء مداعبته لها.

وعلى الفور تم نقل الشاب، الذي لم تكشف هويته، لأحد المشافي الموجودة في المدينة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ريثما يصل الترياق المناسب من العاصمة مدريد.

لكن تأخر الترياق أدى لسريان السم في جسده مما أدى لوفاته على الفور، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء لإنقاذ حياته.

الجدير بالذكر أن سم ثعبان الحريا المعروف باسم ذوات المنشار، أقوى بـ5 مرات من سم أفعى الكوبرا، وبـ16 مرة من أفاعي فصيلة راسيل، ويعد المسؤول الرئيسي عن معظم الوفيات التي تحدث في آسيا نتيجة التعرض للدغات الأفاعي.

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