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بالألعاب النارية.. اليابان ترفع معنويات سكانها لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في مبادرة أطلقها مصنعان من مصانع الألعاب النارية والمفرقعات الموجودة في اليابان، قام 160 مصنعاً من مصانع الألعاب النارية في البلاد بإطلاق المفرقعات في وقت واحد وفي عدد من المدن اليابانية لمدة 5 دقائق بهدف رفع معنويات الشعب الياباني أثناء مواجهته لفيروس كورونا.

وقال صاحبا المبادرة إن الأمور جرت بسرية تامة، ولم يُكشف عنها إلا قبل دقائق معدودة، وأن إطلاق الألعاب النارية لم يستمر لمدة طويلة لمنع حدوث تجمعات تساهم في انتشار العدوى بين الناس.

وأكد أحد صاحبي المَصنعين أن اليابان تلجأ منذ القديم لإطلاق المفرقعات النارية لتكون بمثابة دعوة للقضاء على الأوبئة المنتشرة فيها.

الجدير بالذكر أن العمل بشركات الألعاب النارية توقف بشكل قسري بعد إلغاء كافة المهرجانات في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا في اليابان والعالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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