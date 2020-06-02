بالألعاب النارية.. اليابان ترفع معنويات سكانها لمواجهة كورونا

في مبادرة أطلقها مصنعان من مصانع الألعاب النارية والمفرقعات الموجودة في اليابان، قام 160 مصنعاً من مصانع الألعاب النارية في البلاد بإطلاق المفرقعات في وقت واحد وفي عدد من المدن اليابانية لمدة 5 دقائق بهدف رفع معنويات الشعب الياباني أثناء مواجهته لفيروس كورونا.

وقال صاحبا المبادرة إن الأمور جرت بسرية تامة، ولم يُكشف عنها إلا قبل دقائق معدودة، وأن إطلاق الألعاب النارية لم يستمر لمدة طويلة لمنع حدوث تجمعات تساهم في انتشار العدوى بين الناس.

وأكد أحد صاحبي المَصنعين أن اليابان تلجأ منذ القديم لإطلاق المفرقعات النارية لتكون بمثابة دعوة للقضاء على الأوبئة المنتشرة فيها.

الجدير بالذكر أن العمل بشركات الألعاب النارية توقف بشكل قسري بعد إلغاء كافة المهرجانات في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا في اليابان والعالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية