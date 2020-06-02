سرقة متاجر ابل – كيف تحاول ابل بث الرعب في نفوس سارقي هواتف الايفون؟

تسود الولايات المتحدة الأمريكية الآن حالة من الغضب والاحتجاجات على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية “جورج فلويد” وقد تخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب أدت إلى اقتحام ونهب بعض المحلات التجارية مثل متاجر ابل.

الذين اقتحموا متاجر ابل قاموا بسرقة المنتجات المعروضة فيها ومنها هواتف ايفون مما دفع ابل إلى القيام برد فعل تجاه اقتحام وسرقة متاجرها.

عبر نظام مكافحة سرقة ليس معلوماً كيف يعمل على وجه التحديد، قامت ابل بتعطيل هواتف الايفون المسروقة وأظهرت رسالة تفيد بضرورة إرجاعها إلى المتجر، وأنها يتم تتبعها وسوف يتم إخطار السلطات المحلية بذلك.

عندما يتم سرقة هواتف الايفون المتاحة للعرض أمام الجمهور من متاجر ابل يتم إيقافها تلقائياً عبر حساس القرب Proximity sensor الذي يستشعر خروج الجهاز من المتجر وفصله من الشبكة المحلية الداخلية للمتجر.

ليس معروفاً كيف يتم تتبع الأجهزة المسروقة خارج متجر ابل، لكن يُقال أن ذلك يتم بنفس الطريقة المتبعة في خدمة العثور على الايفون Find my iPhone التي يعتمد عليها المستخدمون في التوصل إلى موقع أجهزتهم المفقودة أو المسروقة.

رغم ذلك لا يبدو أن ذلك يمنع العصابات والسارقين من الاستمرار في اقتحام ونهب متاجر ابل، إذ أنه برغم إيقاف الأجهزة ورسائل التحذير فقد يتمكنون من فك القفل أو بيعها على أنها أجهزة مستخدمة أو بيعها لمتاجر الصيانة من أجل قطع الغيار.