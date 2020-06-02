فيفو تطلق سماعة رخيصة الثمن.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة فيفو الصينية عن سماعة جديدة رخيصة الثمن وبمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Vivo TWS Earphone Neo.

وستعمل السماعة الجديدة برقاقة من إنتاج شركة كوالكوم تدعم تقنيات الجيل الرابع.

وقالت الشركة الصينية إن السماعة الجديدة سريعة الاستجابة، وهذا ما يجعلها مناسبة للاستخدام في المكالمات ولعب الألعاب.

وستوفر هذه السماعة صوتاً صافياً ونقياً بجودة صوت CD من خلال دعمها لتقنية aptx Aadaptive.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بمكبرات صوت بحجم 14.2 ملمتر، مما يساعدها على توفير باس عالي، وبميكرفونين لإلغاء الضوضاء.

وصممت الشركة الصينية هذه السماعة بطريقة تجعل الصوت المحيط يمر بالمستخدم مما يساعده على معرفة ما يدور حوله خلال إجراء المكالمة، بالإضافة لقدرتها على مقاومة الماء والعرق.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية وحافظة تجعلها تعمل لمدة 27 ساعة، ويمكن شحن البطارية والحافظة من خلال منفذ USB-C، ويمكن للمستخدم التحكم بها من خلال اللمس، الأمر الذي يساعد المستخدم على استدعاء المساعد الرقمي المفضل لديه.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق سماعتها الجديدة خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 70 دولارا أمريكيا.

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