شاومي تطلق سماعة تدعم تقنية إلغاء الضوضاء

أزاحت شركة شاومي الصينية الستارة عن سماعة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Redmi Earbuds S.

وستعمل السماعة الجديدة بتقنية البلوتوث 5.0، ووضع Gaming المخصص للألعاب، والذي يعمل على الحد من تأخير البلوتوث، ويساعد على نقل المؤثرات الصوتية للعبة في الوقت الحقيقي قدر الإمكان.

وقالت الشركة الصينية إن مدة التأخير في سماعتها الجديدة لن تتجاوز 122 ميلي عند استخدام وضع Gaming.

وزودت الشركة الصينية هذه السماعة ببطارية بسعة 43 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 4 ساعات، وعلبة شحن تطيل عمل السماعة حتى 12 ساعة متواصلة.

وستحتوي السماعة الجديدة على منفذ Micro-USB يستخدم للشحن، زر على الجزء الخارجي لها يستخدم لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت أو بدء المساعد الصوتي.

كما أكدت شاومي دعم سماعتها الجديدة لتقنية إلغاء الضوضاء، مما يساعد المستخدم على سماع الآخرين بشكل أفضل.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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