روسيا.. إجراءات “غير مألوفة” للوقاية من كورونا

شهدت بعض متاجر التسوق في العاصمة الروسية إجراءات جديدة وغير مألوفة بعد إعادة فتحها للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث أظهرت مجموعة من اللقطات التي صُورت عند مدخل مركز Evropeyskiy للتسوق الموجود في العاصمة موسكو، ومراكز تسوق أخرى وجود كابيانات مخصصة للتعقيم.

حيث يمر الناس بهذه الكابينات ليتم رشهم بمحلول ملحي على شكل رذاذ خفيف عن طريق موزعات خاصة، ومن ثم يخرجون من ستارة بلاستيكية ليدخلوا المتجر.

وأشارت التقارير إلى أن روسيا ستعتمد بشكل كبير على كابينات التعقيم، حيث سيتم وضعها في الأماكن العامة، وقبل أماكن دفع الأموال.

يذكر أن السلطات الروسية خففت خلال الأيام الماضية إجراءات الحظر التي اتبعتها خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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