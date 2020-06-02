تطبيق يُحذرك عند الاقتراب من مصاب بكورونا

أثمر التعاون بين وزارة الصحة الإيطالية وشركة تكنولوجية مقرها مدينة ميلانو، عن إطلاق تطبيق مجاني يدعى “إميوني” يقوم بإرسال رسائل تحذيرية عند الاقتراب من شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية أن التطبيق الذي يعتمد في عمله على تقنية البلوتوث صمم وفق قوانين حماية البيانات الأوروبية والإيطالية، وأنها تهدف من خلاله لمنع انتشار فيروس كورونا مجددا.

من جهتها دعت الشركة المصممة للتطبيق الناس لتحميله، وقالت إنها ستُفعّل وظائفه بدءا من يوم 8 يونيو الجاري في مناطق أبروتسو، ليجوريا، ماركي، وبوليا، على أن يتاح في مناطق أخرى لاحقا.

ولا يعد هذا النوع من التطبيقات الأول من نوعه في أوروبا، إذ سبق وقامت عدة دول أوروبية بإطلاق تطبيقات تساعد على تجنب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تراجع في إيطاليا كثيرا خلال الفترة الماضية، وهذا ما دفع الحكومة لتخفيف إجراءات العزل المنزلي بشكل كبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية