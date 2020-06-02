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فنانة مصرية مصابة بكورونا تحذر من خطورة الفيروس

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت الفنانة المصرية رجاء الجداوي من خلال رسالة صوتية مسجلة نشرتها وسائل إعلام مصرية الناس من خطورة فيروس كورونا.

وقالت الفنانة المصرية إنها تتحسن ولكن ببطء شديد، وإنها تجد صعوبات كبيرة في التنفس أو الحديث، وأنها لا تعلم موعد خروجها من المستشفى حتى الآن.

وطالبت رجاء الجداوي الناس بالالتزام بكافة أساليب الوقاية من فيروس كورونا نظرا لخطورة المرض وصعوبته، ولأن ارتفاع عدد الإصابات سيعود بنتائج سلبية على اقتصاد البلاد، نظرا لارتفاع تكلفة علاج المصابين بهذا الفيروس.

وبدا التعب جلياً على صوت النجمة التي دخلت المستشفى خلال الأسبوع الماضي بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة المصرية البالغة من العمر 81 عاما قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة النسيان.

يشار إلى أن مجموعة من الأخبار انتشرت في الساعات الماضية عن نقل النجمة المصرية للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لو ماتت رجاء ستموت شهيدة وتكفر عن كل اخطائها اما لوعاشت فستحاسب بعد موتها الطبيعى عن كل شئ مثل حسنى مبارك مات طبيعى وحسابه عسير بينما مات صدام والقذافى والسادات وعلى عبدالله صالح على يد الخوارج شر خلق الله وضمنوا دخول الجنة بنص الحديث الشريف ……طوبى لمن قتلهم او قتلوه .

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