أكثر من نصف مصابي كورونا في أفريقيا “تعافوا”

قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا (CDC) إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ارتفع إلى 152442 حتى يوم الثلاثاء.

وكشف المركز في آخر تحديث له صدر يوم الثلاثاء، أن عدد الحالات الإيجابية المؤكدة في جميع أنحاء القارة ارتفع من 147،099 يوم الاثنين إلى 152،442 حتى بعد ظهر الثلاثاء، بعد تسجيل 5،343 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 4334، بعد أن تسجيل 116 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأشار المركز إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة أفريقية، وأن حوالي 63661 شخصًا مصابًا بالمرض قد تعافوا في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

وأظهرت أرقام مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، أنه وسط الانتشار السريع للفيروس عبر القارة، فإن البلدان الإفريقية المصابة بشدة بـ COVID-19 تشمل جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر وغانا والمغرب. وقال إن منطقة شمال إفريقيا هي الأكثر تضرراً في القارة من فيروس كورونا.

وتعد منطقة غرب إفريقيا ثاني أكثر المناطق تضرراً من حيث الحالات الإيجابية وعدد الوفيات، تليها منطقة الجنوب الأفريقي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا.

كما أشار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا إلى أن مناطق شرق ووسط أفريقيا هي نسبيا أقل المناطق تأثرا في أفريقيا.

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