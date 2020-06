العزل المنزلي قد يصيبك بمرض نفسي

يعد العزل المنزلي والحجر الصحي من أهم وسائل مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، خاصة أن العلماء مازالوا حتى اليوم لم يتوصلوا إلى طريقة فعالة لعلاجه.

وحذر موقع “فيري ويل مايند” من أن هناك مرض نفسي يسمى متلازمة الكوخ، يمكن أن يصيب بعض الناس بسبب العزلة في حال كانوا مجبرين على البقاء في منازلهم لفترات طويلة، خاصة في المناطق الموبوءة، التي تعاني من انتشار الفيروس المسبب لمرض “كوفيد – 19” على نطاق واسع.

ولفت الموقع إلى أن نحو مليون شخص في إيطاليا يعانون من أعراض متلازمة الكوخ، التي تسبب اضطرابات نفسية، بينما يشير الأطباء النفسيون إلى أنها ليست الأعراض الوحيدة للمشاكل النفسية، التي قد تنتج عن إجراء العزل المنزلي لفترات طويلة.

ويعتبر الأطباء النفسيون، أن أزمة كورونا تسببت في صدمة كبرى لسكان العالم وأن غالبيتهم سيعاني من أعراض ما بعد الصدمة بعد انتهاء كورونا.

ومن أبرز أعراض متلازمة الكوخ أنها تسبب اضطراب نفسي يجعل الشخص ميال للعزلة وصعوبة الخروج من المنزل حتى بعد انتهاء الأزمة التي تسببت لهم في صدمة كبيرة، ويصاحب ذلك خمول واكتئاب وحزن في بعض الأحيان، إضافة إلى سرعة الانفعال والقلق، وربما يتطور الأمر إلى الشعور باليأس.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

