هل تقنية الكاميرا تحت الشاشة هي كل ما ينقص الهواتف الآن؟ وهل تقدمها هواوي أولًا؟

لو دققنا في كينونة الهواتف الذكية في الوقت الحالي فسنلاحظ بسهولة أنها قد حققت تقنيات ممتازة وكنا نظنها فيما سبق مستحيلة، فالهواتف الآن تقدم كاميرات خارقة، تصميمات رائعة ونحيفة وأيضًا شاشات ذات تردد مرتفع جدًا، لكن ما ينقص الهواتف الذكية الآن هو الشاشات الكاملة دون أي حواف أن ثقوب، وهو ما جعل الشركات تركز على تقنيات وضع وتشغيل كاميرا تحت الشاشة، ومن ابرز المطورين لهذه التقنية هي هواوي والتي سجّلت براءات اختراع جديدة وواعدة.

هل تكون هواوي أول من يقدم كاميرا تحت الشاشة في هواتفها؟

قدمت هواوي براءات اختراع فعلية وقد تم الموافقة عليها من خلال منظمة CNIPA لبراءات الاختراع، وبراءات الاختراع الجديدة كما ذكرنا تركز على تقديم هواتف ذات شاشات كاملة دون أي حواف، نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، وعليه فالكاميرا الأمامية ستكون أسفل زجاج الشاشة نفسها وهو أمر تحدّثنا عنه أكثر من مرة فيما سبق، لكن يبدو أن العملاقة الصينية قد اقتربت أكثر من أي شركة أخرى.

هواوي قد سجّلت البراءة الجديدة بما يناسب سلسلتيها الأهم P و Mate، وبالرغم من أننا قد شهدنا إطلاق هاتف P40 بإصداراته المختلفة في الأسابيع السابقة وأن هاتف ميت 40 لم يتبقى عليه سوى شهرين أو ثلاث إلا أنه من المتوقع أن تقدّم هواوي تقنيتها الجديدة في هواتفها لعام 2021، وهو ليس بتاريخ متأخر، وفيما يلي نشارككم التصميم المتوقع لبراءة الاختراع الجديدة ويظهر فيها جمال الشاشة وسيطرتها على وجه الهاتف بشكل كامل.

يُذكر أن هواوي ليست الوحيدة التي تقدم اجتهادات في هذا المجال، بل أن شركات اخرى مختلفة قد أظهرت نماذج أولية لهذه التقنية وعلى رأسهم أوبو وشاومي، لكن وكما نعلم فتقنية مثل هذه تستلزم وقت طويل من التصميم والتأهيل حتى يمكننا الاعتماد عليها في هواتفنا.

من ناحية أخرى وبتحليل بسيط فيبدو أن هواتفنا الذكية لا ينقصها فعلًا سوى هذه التقنية حتى تكون متكاملة، هذا بالطبع مع ضمان المواصفات الداخلية والأداء المرتفع، وهي عوامل متوفرة منذ عدة سنوات ولازالت في تحسّن مستمر.. ما رأيك في هذه النقطة؟

ما رأيك إذن؟ ومتى سنرى أول هاتف يدعم هذه التقنية بشكل عملي دون التأثير على قوة الكاميرا الأمامية في رأيك؟ شاركنا الآن في التعليقات!