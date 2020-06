تحرير وصال عبدالحفيظ ووصولها الى اهلها بسلام

نشرت وسائل الإعلام محلية، الأربعاء، خبر تحرير سراح الفتاة وصال عبد الحفيظ، بعد أيام من اختطافها المدة الماضية بمنطقة الكريمية.

وقالت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع الجفارة في منشور عبر ”فيسبوك“، إن ”قوة القبض والتحري التابعة لها وبالتعاون مع مديرية أمن الجفارة قبضت على المجرمين الذين قاموا بخطف المواطنة وصال عبد الحفيظ، بعدما قامت القوة بمداهمة المكان والقبض على المجرمين وتحرير المخطوفة وإيصالها إلى أهلها بسلام“.

وأثارت حادثة اختطاف الفتاة وصال (27 عاما) من منزل ذويها في منطقة الكريمية ضجة كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد مرور ساعات قليلة على اختطاف «وصال» تصدر (#وصال) قائمة البحث على موقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث أبدى النشطاء بالغ استيائهم من حالة التردي الأمني التي وصل إليها الحال، وجعلت المواطن غير آمن في بيته وعلى أفراد أسرته.

ويذكرانتشرت رسائل التضامن مع الفتاة المخطوفة، تطالب بضرورة تحرك من البعثة الأممية سريعاً لإنقاذها.

