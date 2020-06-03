تحديث iOS 14 – ميزة جديدة قادمة قد تغنيك عن تطبيقات الترجمة!

التسريبات حول نظام iOS 14 لازالت مستمرة وقد تزداد وتيرتها في الفترة المقبلة. أحد التسريبات الحديثة تشير إلى وجود ميزة مهمة للترجمة قادمة بداخل التحديث المنتظر.

سبق وأن أشرنا أن نسخة أولية من تحديث iOS 14 قد تسربت من داخل ابل و وقعت بين أيدي بعض الباحثين الأمنيين والصحفيين المهتمين بالشأن التقني. موقع 9to5mac يبدو أنه حصل على تلك النسخة وشاركنا هذه المعلومة التي نتحدث عنها.

الميزة الجديدة في تحديث iOS 14 سوف تكون عبارة عن أداة للترجمة مدمجة في متصفح سفاري تتيح للمستخدم ترجمة صفحات الويب والمقالات على الإنترنت مباشرة دون الاستعانة بأي تطبيق أو خدمة أخرى.

إذا كنت لا تتقن لغة أجنبية ما وتود الإطلاع على محتوى معين على الإنترنت بهذه اللغة فسوف تساعدك تلك الخاصية على تجاوز هذا العائق اللغوي.

يمكن أيضاً تفعيل خاصية الترجمة التلقائية التي تتعرف على اللغة الأجنبية في المواقع التي تزورها ثم تقوم بالترجمة إلى اللغة الأم الأساسية للمستخدم.

هذه الميزة متوفرة بالفعل وبكفاءة عالية للغاية في متصفح جوجل كروم بفضل نظام الترجمة الذي تمتلكه جوجل والذي يدعم كافة اللغات تقريباً على الإنترنت بما في ذلك الترجمة من وإلى العربية.

هذه الميزة قد تمتد لتشمل تطبيقات أخرى على مستوى النظام مثل تطبيق متجر الآب ستور لجعل المستخدم قادراً على فهم وصف التطبيقات والمراجعات المكتوبة على المتجر بلغة غير اللغة التي يفهمها.

ميزة الترجمة سوف تعمل اعتماداً على محرك المعالجة العصبونية Neural Engine في الجهاز والذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل القيام بمهامه، وقد تعمل ميزة الترجمة في iOS 14 مع أو بدون الاتصال بالإنترنت.

التسريبات السابقة حول تحديث iOS 14

التسريبات السابقة المتاحة لدينا من تقارير صحفية سابقة أفادت أن تحديث iOS 14 سوف يحمل تغييرات جمالية مثل تغيير طريقة عرض التطبيقات في الشاشة الرئيسية، وأيضاً ميزة تجربة بعض التطبيقات قبل تثبيتها، و إضافة تطبيق خاص بالرياضة واللياقة البدنية هذا مع العلم أن التحديث قد يكون متوافقاً مع جميع الأجهزة العاملة بنظام iOS 13 حالياً.

جدير بالذكر أن كل ما سبق ذكره هو محض تسريبات أو شائعات غير مؤكدة و لا تحمل أي صفة رسمية، وكل شيء حول تحديث iOS 14 سوف يتم الكشف عنه في مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2020 الذي تبدأ فعاليته يوم 22 يونيو المقبل.