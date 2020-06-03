في زمن كورونا.. شاهد كيف أصبحت مقاعد الطلبة الإيطاليين

في إطار سعيهم لعودة الطلاب إلى المدارس بشكل آمن، قام المهندسان الإيطاليان إيلاريا بيتزو وستيفانو كورناكيني، بتصميم صندوق آمن للحجر أطلقوا عليه اسم “صندوق الحجر الصحي” (quarantine Box).

وتم تصميم هذا الصندوق على شكل مربع مفتوح من جهة واحدة، ومحاط بإطار زجاجي شفاف من جهاته الـ3 الأخرى.

ويتسع الصندوق المصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير لمكتب ومقعد ليحل محل المقاعد الخشبية.

وسيساعد هذا الصندوق الطلاب في التواصل مع زملائهم داخل الفصل الدراسي بشكل آمن، حيث سيكونون قادرين على رؤيتهم وسماع أصواتهم بشكل واضح.

وقال المهندسان بأن صندوق الحجر الصحي بحاجة لصفوف كبيرة وواسعة حتى يتم وضع عدد من الصناديق القادرة على استيعاب كافة التلاميذ.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت أمرا بإغلاق المدارس والجامعات منذ 5 مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن الحكومة قررت إعادة فتح المدارس والجامعات خلال شهر سبتمبر القادم بعد انخفاض عدد الإصابات بالفيروس.

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