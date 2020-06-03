“قصة مؤثرة” لرجل مُرشح للفوز ببرنامج “أمريكا غوت تالنت”

فاجأ الأمريكي آرتشي ويليامز الجميع بأدائه المميز خلال مشاركته ببرنامج المواهب الأول في الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا غوت تالنت)، وبقصته الحزينة التي سجن بسببها لمدة 37 سنة ظلما.

وقال الرجل الأمريكي أثناء وقوفه أمام لجنة التحكيم إنه اتهم ظلما باغتصاب وطعن امرأة تبلغ من العمر 30 عاما عام 1982، وإن المحكمة حكمت بسجنه مدى الحياة دون أن تملك أي دليل يثبت إدانته، فبصماته لم تكن موجودة في مسرح الجريمة، كما شهد 3 أشخاص بأنه كان في منزله أثناء وقوع الجريمة.

وأكد آرتشي معاناته خلال السجن حتى قامت إحدى المنظمات التي تدافع عن الأبرياء بتولي قضيته بعد 10 سنوات من سجنه، وفي مارس 2019 استطاعت المنظمة كشف الحقيقة والظلم الذي تعرض له، ما أدى لإطلاق سراحه.

وعبر الرجل المظلوم عن سعادته لتحقق حلمه بالمشاركة في البرنامج الذي تابعه أثناء وجوده في السجن.

وأبهر آرتشي الجميع بأدائه لأغنية (دونت ليت ذا صن غو داون أون مي) للسير ألتون جون الذي نشر مقطعا من الأغنية على حسابه على تويتر أثنى من خلاله على أداء آرتشي.

من جانبه توقع عضو لجنة التحكيم الإنجليزي سايمون كاويل أن يكون آرتشي المظلوم أحد أبرز المشرحين بلقب هذه النسخة من البرنامج.

يذكر أن برنامج “أمريكا غوت تالنت” يعد واحدا من أشهر برامج المواهب في العالم، ويوجد له عدد من النسخ بلغات مختلفة، منها نسخة باللغة العربية.

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