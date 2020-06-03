المظاهرات المتضامنة مع “فلويد” تصل هوليوود

نظمت مجموعة كبيرة من مشاهير هوليوود مظاهرة افتراضية على موقع إنستغرام لنصرة جورج فلويد الذي لقي مصرعه أثناء اعتقاله من قبل شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا.

وقام المشاهير بنشر صور سوداء اللون على صفحاتهم في الوقت نفسه، مع ترك تعليقات ووسوم بسيطة تعبر عن التضامن مع قصة فلويد والمطالبة بالقصاص من قاتله، كوسم حياة السود مهمة، وإيموجي القبضة بدرجات ألوان البشرة.

ومن أبرز النجوم والمشاهير الذين شاركوا بهذه المظاهرة ناتلي بورتمان، نجم أفلام هاري بوتر دانيل رادكليف، إيميليا كلارك نجمة مسلسل صراع العروش، البريطاني توم هولاند، النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والنجم إيان رايش لاعب ليفربول السابق.

يذكر أن الاحتجاجات على مقتل فلويد انتشرت في عدد كبير من ولايات أمريكا، مما دفع البيت الأبيض لاستدعاء 17 ألف من الحرس الوطني لمواجهة الاضطرابات، في حين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الاحتجاجات بالإرهاب الداخلي.

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