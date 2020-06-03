HP تطلق شاشة منحنية لعشاق الألعاب

أزاحت شركة HP الصينية الستار عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم X24C.

وتأتي الشاشة الجديدة بحجم 24 بوصة وانحناء 1500R مما يجعلها أكثر شاشات الشركة الصينية انحناء.

وزودت الشركة الصينية شاشتها الجديدة بتقنية AMD FreeSync Premium التي تزيد من سرعة استجابة الشاشة بشكل كبير، وتقوم بدعم تعويض الإطارات المنخفضة في الألعاب من خلال عرض الإطارات المتعددة أكثر من مرة، مع معدل تحديث للإطارات يقدر بـ120 HZ عند دقة عرض 1080 بيكسل.

وقالت الشركة الصينية إن لوحة VA الموجودة في هذه الشاشة ستدعم تباين أعلى من لوحات TN، وIPS، حيث ستأتي الشاشة بتباين 3000:1، مما يجعل الصورة أوضح.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق شاشتها الجديدة في الأسواق خلال الخريف القادم بسعر يصل إلى 250 دولارا أمريكيا.

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