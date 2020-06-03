فيفو تُبهر عُشاقها بهاتفين رائعين.. إليك التفاصيل

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات رائعة أطلقت عليهما Vivo X50 Pro Plus وVivo X50 Pro.

وسيعمل الهاتف Vivo X50 Pro بمعالج Snapdragon 765 G، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة OLED منحنية الجانبين بدقة عرض 1080* 2376 بيكسل، وستحوي الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى الرئيسية.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 4315 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، ومستشعر للبصمات تم تركيبه في الشاشة.

أما جهاز Vivo X50 Pro Plus فسيعمل بمعالج Snapdragon 865، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Funtouch OS.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.56 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وسيحتوي الجهاز على بطارية مماثلة لبطارية الهاتف السابق، ومستشعر بصمات تم تركيبه في الشاشة.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف Vivo X50 Pro يوم 12 يونيو الجاري بسعر 600 دولار، في حين ستطلق الهاتف Vivo X50 Pro Plus خلال شهر يوليو القادم بسعر 840 دولارا أمريكيا.

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