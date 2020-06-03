دراسة تكشف قدرة الحبوب الكاملة على محاربة السكري

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة روتردام الهولندية وكلية تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد بأن تناول الحبوب الكاملة يقلل من تطور النوع الثاني من السكري.

واعتمد العلماء في هذه الدراسة على تحليل بيانات لـ3 دراسات سابقة شملت أكثر من 200 ألف شخص أصيب منهم 12 ألف بالنوع الثاني من مرض السكري.

وعمد العلماء لإجراء تحليل شامل لعادات الأكل والشرب، والحالة الصحية للعاملين في نظام الرعاية الصحية في أمريكا.

وأكد العلماء أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري انخفض لدى الأشخاص الذين اعتمدوا على الدهون الأحادية، الدهون المتعددة غير المشبعة، البروتينات الحيوانية والنباتية، والكربوهيدرات عالية الجودة بطيئة الهضم، مقارنة بالأشخاص الذين اعتمدوا على تناول أطعمة تحتوي على أحماض دهنية مشبعة.

وبرر العلماء السبب بأن الحبوب الكاملة والخضروات والمواد الغذائية الغنية بالألياف تدفع الجسم لإنتاج كمية قليلة من الأنسولين، الأمر الذي يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.

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