سامسونغ تطلق هاتفا بسعر منافس

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تفاصيل هاتف جديد واقتصادي أطلقت عليه اسم Galaxy M01.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 439، ونظام تشغيل Android.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 5.7 بوصة ودقة عرض +HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وسيدعم الواي فاي، البلوتوث.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق الهندية أولا بسعر 120 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية