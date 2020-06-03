مطعم هولندي يستخدم روبوتات لخدمة الزبائن.. شاهد

فاجأ مطعم داداون الواقع في مدينة ماستريخت الواقعة جنوب هولندا زبائنه باستخدام 3 روبوتات تدعى إيمي، وآكر، وجيمس، لإيصال المشروبات للزبائن للحد من التلامس قدر الإمكان.

وجاءت الروبوتات الـ3 على شكل إنسان لديه ذراعين يمسك من خلالهما الصواني، ويقدمها للزبائن مع ابتسامة، وتقول لهم: مرحبا، ها هو الطلب، خذه من على الصينية، سأعود تلقائيا خلال 20 ثانية.

في حين يجب أن يقوم الزبائن بأخذ المشروبات الموضوعة على الصواني بأنفسهم.

وقال مالك المطعم إن العاملين يقومون بوضع الطلب على الصينية التي يحملها الروبوت، ثم يضغطون على رقم الطاولة، ليقوم الروبوت بمهمته.

وعبر صاحب المطعم عن سعادة العاملين بالمطعم بالروبوتات الـ3، وأكد أن وظيفتهم لن تؤثر على وظائف الندل، وتمنى أن يتم تطوير نطاق عمل هذه الروبوتات لتقدم خدمات أخرى.

يذكر أن السلطات الهولندية أعادت فتح المطاعم والمقاهي وفق إجراءات احترازية مشددة بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية