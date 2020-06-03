مصر تتحدى كورونا وتقيم مهرجان القاهرة في موعده

أكدت اللجنة المنظمة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أكبر وأقدم المهرجانات العربية إقامتها للنسخة الـ42 في موعدها المحدد مسبقا في الفترة ما بين 19 و28 نوفمبر القادم.

واعتبرت اللجنة المنظمة أنّ إقامة المهرجان الذي انطلق عام 1976 في موعده رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد بمثابة رسالة للعالم بأن لا حياة بدون ثقافة أو فن.

وفتحت اللجنة المنظمة الباب أمام صناع السينما الراغبين بالمشاركة بالنسخة القادمة من المهرجان، وقالت إنها تعمل منذ بدء انتشار فيروس كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية لمواجهة الوباء.

وقال الناقد أحمد شوقي المدير الجديد للمهرجان والذي خلف الراحل يوسف رزق الله إن اللجنة الاستشارية لديها خبرة كبيرة في مجال التنظيم، وستضع مجموعة من الخطط البديلة القابلة للتطبيق في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في مارس الماضي عن إيقاف جميع المهرجانات والأنشطة التي تشهد حضورا جماهيريا بسبب فيروس كورونا المستجد.

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