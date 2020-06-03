السكري الكاذب.. ما أعراضه؟ وما هي حقيقته؟

يعني السكري الكاذب المعاناة من أعراض مشابهة لتلك التي يعاني منها مرضى السكري من دون الإصابة بهذا الداء فعلياً.

وتشمل هذه الأعراض الحاجة المتكررة إلى التبول والشعور الدائم بالعطش رغم شرب كمية كافية من الماء يومياً. ومن أجل إيجاد العلاج المناسب من الضروري التمييز بين السكري الكاذب والسكري الحقيقي.

ما هو السكري الكاذب؟

ينتج مرض السكري عادة عن نقص في مادة الأنسولين أو عن تأثير مقاومة الجسم لها مع مرور الوقت. أما السكري الكاذب فتسببه عوامل عدة منها الاضطراب في عمل هرمون يسمى الفازوبريسين.

ويعمل هذا الهرمون كمضاد لجفاف الجسم ما يساعد على الحفاظ على سلامة الكليتين وعلى ضغط دم طبيعي. ويمكن للخلل في عمله أن يسبب الإصابة بأكثر من نوع من هذا المرض.

السكري المركزي الكاذب

يسببه الانخفاض الكبير في مستوى هذا الهرمون وهو ما يحدث منذ الولادة أو في مرحلة عمرية مبكرة. وما زالت الأسباب غير واضحة إلا أن بعض الدراسات تربط هذه المشكلة بعوامل جينية.

السكري الكلوي الكاذب

تتم الإصابة بهذا المرض لأسباب وراثية كما يمكن أن تنتج عن عوامل أخرى منها تكوّن الأكياس على الكليتين أو إصابتهما بالالتهاب. وقد يسبب هذه المشكلة أيضاً ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وبعض أنواع السرطان.

سكري الحمل

يعتبر هذا النوع من أنواع السكري الكاذب أيضاً. وتعاني بعض النساء وخصوصاً في الثلث الأخير من الحمل من هذه المشكلة بسبب إفراز المشيمة أنزيماً يؤثر سلباً على مستوى هرمون الفازوبريسين.

الأعراض

يلاحظ المصابون بالنوع الكاذب من السكري معاناتهم من بعض الأعراض الواضحة ومنها العطش المستمر وعدم الارتواء رغم شرب الماء والتبول المفرط في النهار والليل وهو ما يسبب المعاناة من اضطرابات النوم أيضاً.

وتترافق هذه الأعراض لدى الأطفال مع ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال إضافة إلى الخسارة غير المبررة للوزن وجفاف البشرة وبرودة اليدين والقدمين والبكاء المتواصل في بعض الأحيان وقصور النمو.

العلاج

يتوقف علاج السكري الكاذب على نوع المشكلة التي يقوم الطبيب الاختصاصي بتشخيصها.

السكري المركزي الكاذب: في هذه الحالة يتم العلاج بهرمونات تمنع الإدرار المفرط للبول.

السكري الكلوي الكاذب: يتم تناول أدوية تحد من الرغبة في التبول وينصح المريض في هذه الحالة أيضاً بتناول أطعمة غير مدرة للبول وبالامتناع عن أكل تلك الغنية بالملح.

سكري الحمل: في هذه الحالة على المرأة التوقف عن تناول الأطعمة الحلوة والمالحة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين إضافة إلى الحرص على شرب كمية كافية من الماء. وهكذا يمكن التحكم بمشكلة السكري الكاذب وبأعراضه المزعجة.

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